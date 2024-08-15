ФСБ ликвидировала нарколабораторию в российском регионе

В Ярославской области ФСБ ликвидировала нарколабораторию

В Ярославской области ФСБ ликвидировала нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Романа Шибанова и Рината Якубова признали виновными по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ. Они получили 16 и 15,5 года колонии соотвественно и будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденные организовали лабораторию по производству синтетических наркотических средств. У них изъяли более десяти килограммов наркотиков и тонну прекурсоров.

Ранее в Москве полиция изъяла у 30-летнего пассажира такси флакон от пены для бритья с кокаином.

