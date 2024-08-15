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13:27, 15 августа 2024Наука и техника

Гаубицу-робот «Клевер» испытают в зоне СВО

ТАСС: роботизированное орудие «Клевер» испытают в зоне СВО

Кадр: Lamp of Knowledge / YouTube

Роботизированное самоходное орудие «Клевер» планируют испытать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Опытный образец, конечно, испытан в условиях полигона. В зону СВО будет отправлен для испытаний в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

«Клевер», который впервые представили на форуме «Армия-2024», представляет собой гаубицу Д-30 на гусеничном шасси. Установка с дистанционным управлением развивает скорость до 12 километров в час. Орудие калибра 122 миллиметра оснастили автоматом заряжания барабанного типа на четыре снаряда.

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Ранее в августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» для воздушно-десантных войск начали тестировать в зоне СВО. Новая машина на шасси БМД-4М может заменить в войсках орудия «Нона». «Лотос» оснащен орудием калибра 120 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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