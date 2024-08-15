Хореограф Мигель проиграл суд продавцу шуб из Пятигорска

Хореограф Мигель проиграл суд за свое имя продавцу шуб из Пятигорска

Российский хореограф и продюсер Сергей Шестеперов, более известный под псевдонимом Мигель, проиграл суд за свое имя продавцу шуб из Пятигорска. Об этом сообщает Starhit.

Известно, что в 2023 году танцор захотел запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса и обратился в Роспатент, где выяснил, что данный бренд уже занят меховой фабрикой. Оказалось, что бизнесмен Мгер Гянджумян открыл собственное производство и бутик под маркой Migel еще в 2012 году.

Тогда Мигель подал на ставропольского предпринимателя в суд по интеллектуальным правам, чтобы добиться права на использование товарного знака MIGEL. В конечном итоге суд встал на сторону бизнесмена, который запатентовал товарный знак MIGEL более 10 лет назад.

Сам хореограф пока никак не комментировал произошедшее.

В 2023 году в России резко подорожали шубы. По итогам января-августа средняя стоимость меховых изделий выросла на 14 процентов в годовом выражении и составила 60,3 тысячи рублей.