Источник сообщил об отставке прокурора Москвы Попова

«Интерфакс»: прокурор Москвы Попов уходит в отставку

Прокурор Моквы Денис Попов уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Попов подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Теперь указ об освобождении от должности должен подписать президент России Владимир Путин.

Прокурор столицы на неделе втретился с коллективом и объявил им о своем уходе. Временно исполяющим обязаности прокурора Москвы назначили заместителя Попова Сергея Савенкова.

Денис Попов занял должность главы надзорного ведомства Москвы в сентябре 2019 года.

Ранее стало известно, что начальник управления программ содействия ФСБ России генерал Василий Дворников ушел в отставку. Генерал вышел на пенсию. Его обязанности временно передали первому заместителю.