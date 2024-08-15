КХЛ поменяла правила начисления очков в овертайме

Команде КХЛ не начислят очков в овертайме, если она сняла вратаря и проиграла

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поменяли правила начисления очков играющим в овертайме командам. Об этом сообщается на сайте лиги.

Ранее клуб, потерпевший поражение в овертайме, получал одно очко. Теперь он не получит очков в том случае, если поменял вратаря на дополнительного полевого игрока. Исключением станет ситуация, когда замена произошла по правилу отложенного штрафа.

Нововведение будет действовать с начала сезона-2024/2025. Аналогичное правило есть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».