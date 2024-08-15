Киев заявил о непричастности к подрывам «Северных потоков»

Подоляк: Киев не имел ресурсов для подрывов «Северных потоков»

Киев не причастен к подрыву «Северных потоков», так как не имел для этого необходимых ресурсов. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Он заявил, что такая операция могла пройти только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что не мог быть замешан в подрыве «Северных потоков», так как ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии.

До этого украинский офицер рассказал о родившейся в пьянке идее взорвать «Северные потоки». По его словам, это произошло в мае 2022 года в разговоре старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

