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09:59, 15 августа 2024Культура

Культовый европейский режиссер рассказал о давней мечте посетить Россию

Режиссер Гаспар Ноэ раскрыл причины своего визита в Россию

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский режиссер аргентинского происхождения Гаспар Ноэ рассказал, что давно мечтал посетить Россию. Этим он поделился в интервью с порталом «КиноПоиск».

Автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз» заявил, что чувствует связь с русским кинематографом. «Есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчет в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живет у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы», — сказал он, отметив, что сегодняшнюю Россию он представляет по фильмам режиссера Андрея Звягинцева, популярного во Франции.

Кинематографист также подчеркнул, что его визит не является жестом в момент, когда «многие Россию бойкотируют». «Я приехал встретиться с синефилами. Я помню, когда я рос в Аргентине и потом во Франции, кино помогало мне жить. Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет», — добавил Ноэ.

Ранее Гаспар Ноэ рассказал, что мог покинуть этот мир в результате кровоизлияния в мозг, которое он пережил пять лет назад.

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      Варвара Кошечкина
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