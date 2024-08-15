Малийцы устроили митинг под лозунгом «Долой Украину!»

Сотни малийцев в городе Кутиала вышли на митинг против вмешательства Украины в дела страны. Об этом сообщает портал Info Matin.
Демонстранты держали транспаранты с надписями «Долой Украину» и «Позор Украине», выкрикивали антиукраинские лозунги, обвиняющие официальный Киев и «его террористических союзников» в развязывании гибридной войны на территории Мали.
«Наша страна является объектом заговора империалистов и вампиров», — приводятся слова одного из участников мероприятия.
Интернет-издание отмечает, что митингующие также держали российские флаги.
Ранее телеканал Afrique Media обвинил Силы специальных операций (ССО) Украины в использовании дронов в боях против армии Мали.