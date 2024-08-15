Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 15 августа 2024Мир

Малийцы устроили митинг под лозунгом «Долой Украину!»

Малийцы вышли на митинг против вмешательства Украины в дела страны

Фото: Luc Gnago / Reuters

Сотни малийцев в городе Кутиала вышли на митинг против вмешательства Украины в дела страны. Об этом сообщает портал Info Matin.

Демонстранты держали транспаранты с надписями «Долой Украину» и «Позор Украине», выкрикивали антиукраинские лозунги, обвиняющие официальный Киев и «его террористических союзников» в развязывании гибридной войны на территории Мали.

«Наша страна является объектом заговора империалистов и вампиров», — приводятся слова одного из участников мероприятия.

Интернет-издание отмечает, что митингующие также держали российские флаги.

Ранее телеканал Afrique Media обвинил Силы специальных операций (ССО) Украины в использовании дронов в боях против армии Мали.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Названа окончательная причина смерти Алексея Навального. Версия об оторвавшемся тромбе опровергнута

      Раскрыты последствия стресса на работе

      В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

      Врач призвала россиян не пропускать завтрак из-за риска серьезных проблем со здоровьем

      В России нашли клад римских сестерциев

      Жители России наблюдали в небе уникальное свидание двух планет

      Российские резервы за рубежом снизились

      На Западе рассказали о разочаровании Сырского вторжением в Курскую область

      Избитый в Крыму боксер Двали рассказал подробности произошедшего

      Экс-вокалистка Pussycat Dolls в облегающем платье оконфузилась на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше