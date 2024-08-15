МИД понадеялся на дальнейшее нежелание Сербии поставлять оружие Украине

МИД: Москва надеется, что Сербия и дальше не будет поставлять оружие Украине

Москва надеется, что Сербия и дальше будет придерживаться отказа поставлять оружие Украине, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Его цитирует РИА Новости.

«Белград будет добросовестно следовать этой линии», — сказал дипломат.

По словам Пилипсона, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы «нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию».

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что западные страны сейчас ведут активную подготовку к вступлению в прямой военный конфликт с Россией.