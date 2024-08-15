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22:00, 15 августа 2024Мир

На Западе сообщили о беспокойстве США из-за применения их оружия в Курской области

Reuters: Вашингтон обеспокоен применением поставляемого ВСУ оружия под Курском
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

ото: Vladimir Baranov / Globallook Press

США обеспокоены вторжением ВСУ на территорию Курской области и перспективой потенциального углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники.

В статье сказано, что американские официальные лица считают, что цели Украины в ходе атаки остаются неясными. Кроме того, вторжение ВСУ в Курскую область с использованием западной техники может поставить вопрос о том, соответствует ли такое развитие событий ограничениям, введенным Вашингтоном.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что политика США в отношении поставляемого оружия не рассчитана на то, что Украина будет вести операции на российской территории. В связи с этим администрация Джо Байдена не заняла сильной публичной позиции, поддерживая или осуждая атаку Украины на Курскую область.

Ранее издание Foreign Policy написало, что власти США выразили серьезную обеспокоенность в связи с атакой Вооруженных сил Украины. Как подчеркивается, беспокойство американских чиновников вызвано неясностью целей данной операции Киева.

Ранее на Западе сообщили, что Вашингтон одобрил атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область и предоставил финансовую поддержку. Как считает экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден, Киев не смог бы совершить вылазку под Курском без одобрения и материальной поддержки Вашингтона.

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      Марина Совина
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