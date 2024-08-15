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10:32, 15 августа 2024Наука и техника

Разработан метод эффективной очистки воды от пластика

В США разработали метод эффективной очистки воды от пластика

Фото: Unsplash

Ученые Университета штата Миссури (США) разработали эффективный метод очистки воды от нанопластика. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Engineering Materials.

Нанопластик представляет собой микроскопические частицы пластика, которые по размеру значительно меньше человеческого волоса. Эти частицы оказывают негативное воздействие на водные экосистемы и могут проникать в пищевую цепь, что представляет угрозу для здоровья как дикой природы, так и человека. Известно, что он может быть связан с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Метод основан на использовании водоотталкивающих растворителей, изготовленных из натуральных ингредиентов. После добавления растворителя в загрязненную воду, он поглощает нанопластик, а затем всплывает на поверхность, подобно нефти. Затем исследователи удаляют растворитель с пластиком, оставляя чистую воду. Новый подход позволяет удалять более 98 процентов нанопластика из воды.

В ходе экспериментов были протестированы частицы нанопластика пяти различных размеров на основе полистирола, одного из самых распространенных пластиковых материалов. Метод показал высокую эффективность как в пресной, так и в соленой воде, что делает его универсальным для применения в различных условиях.

В лаборатории ученые использовали пипетку, чтобы удалить растворитель, содержащий нанопластик. Однако дальнейшие исследования будут направлены на масштабирование всего процесса, чтобы его можно было применять к более крупным водоемам, таким как озера и даже океаны.

Также в будущем планируется определить максимальную емкость растворителя и разработать методы его переработки для повторного использования. Это позволит значительно снизить затраты и улучшить эффективность очистки воды от нанопластика.

Ранее сообщалось о том, что в России появится новый проект по проверке свалок, очистке рек от сточных вод и строительству гидротехнических сооружений.

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      Александр Еникеев
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