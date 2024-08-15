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09:25, 15 августа 2024Забота о себе

Названы ускоряющие метаболизм напитки

Диетолог Устинова: имбирный чай способен ускорять метаболизм

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Некоторые популярные напитки способны ускорять метаболизм, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова. Их доктор назвала в беседе с «Газетой.Ru».

В число таких напитков Устинова включила кофе и черный чай, содержащие кофеин. По словам врача, кофеин оказывает на организм тонизирующее действие: улучшает работоспособность, нервно-мышечную передачу, слегка повышает число сердечных сокращений, обладает естественным мочегонным действием.

Также метаболизм ускоряют напитки, которые содержат жгучие вещества, — например, имбирный чай, продолжила диетолог. Жгучие вещества, по ее словам, обладают способностью улучшать капиллярное кровообращение и расширяют капилляры — похожий эффект оказывает разогревающая мазь. «А за счет того, что капилляры расширяются, улучшается питание периферических органов и тканей, в первую очередь головного мозга, рук, ног. И так как улучшается питание периферии, то от этого происходит усиление метаболизма», — заключила врач.

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      Александра Лисица
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