Новичок РПЛ обыграл «Факел» в Кубке России

«Акрон» обыграл «Факел» в матче группового этапа Кубка России

«Акрон» обыграл «Факел» в матче группового этапа Кубка России сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первым на пятой минуте отличился нападающий хозяев Евгений Марков. После счет сравнял Арсений Дмитриев, Максим Палиенко вывел клуб из Тольятти вперед. Игра прошла при пустых трибунах.

«Акрон» занимает третье место в группе D с тремя очками. «Факел» с нулем очков располагается на четвертом месте.

«Акрон» — новичок Российской премьер-лиги (РПЛ). В чемпионате России команда по разу выиграла и сыграла в ничью, дважды потерпела поражения и идет на 11-м месте в турнирной таблице. «Факел» замыкает список из 16 команд.