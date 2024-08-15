Академик Покровский: особых поводов для беспокойства из-за обезьяньей оспы нет

Особых поводов для беспокойства из-за возможной эпидемии обезьяньей оспы пока нет, сообщил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о вероятности новой эпидемии в мире на фоне обеспокоенности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за роста числа случаев заражения инфекцией.

«В этом году и в прошлом зарегистрировано больше случаев, чем раньше. Поэтому Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась этим вопросом. Трудно сказать, с чем это связано. Может быть, с тем, что больше этих случаев стали диагностировать, может быть, раньше меньше обращали внимание. Тем не менее факт есть факт», — отметил Покровский.

Эпидемиолог рассказал, что в Европе недавно была вспышка обезьяньей оспы, преимущественно среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Поэтому возможность проникновения этого заболевания за пределы Африки имеется Вадим Покровский академик РАН, эпидемиолог

«В России было несколько случаев завоза, связанные с той вспышкой. В России пока передачи от человека к человеку не наблюдалось. Но все, естественно, возможно, поэтому предпринимаются меры. Роспотребнадзор усиливает контроль на границах, разрабатывает системы, и даже разрабатываются вакцины», — добавил он.

Также Покровский сообщил, что считается, что от обезьяньей оспы должна защищать вакцина от натуральной оспы, однако население давно не прививалось.

«Тем не менее во всех странах некоторые запасы этих вакцин существует, и планируется развертывание таких производств в случае возникновения эпидемии. Так что особых поводов для беспокойства пока нет. Роспотребнадзор контролирует ситуацию», — заключил эпидемиолог.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в ходе брифинга. По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаем заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.

Гебрейесус отметил, что в ВОЗ уже разработал региональный план превентивных мер против распространения заболевания, стоимость которого составляет более 15 миллионов долларов.

