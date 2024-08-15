Пентагон усомнился в потребности Украины в одном виде оружия

Сингх: США считают, что Киев не так и нуждается в оружии все большей дальности

США продолжают беспокоиться в связи с нарастающим напряжением вокруг Украины и считают, что Киеву необязательно нужно оружие все большей дальности. О сомнениях Пентагона в подтребностях Вооруденных сил республики (ВСУ) в таком виде вооружений заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино данные (поставляемые Западом — прим. «Ленты.ру») средства, продолжать выдавливать [российские] силы для восстановления контроля над суверенной территорией. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России, глубоких ударов по России», — отметила представитель Минобороны США.

Сингх добавила, что возможная эскалация украинского кризиса вызывает беспокойство у США, поскольку, если от России не последовало сиюминутного ответа на действия Киева или Запада, это не значит, что у нее нет такой возможности и что она не воспользуется ею в будущем. «И администрация США всегда взвешивает эти варианты», — подчеркнула она в ответ на вопрос журналистов, почему Вашингтон не хочет снять ограничения на удары американским оружием вглубт РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не знают, как ответит Россия на операцию ВСУ в Курской области. По его словам, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск.