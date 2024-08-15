Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 15 августа 2024Мир

В Белом доме высказались об ответе России на операцию ВСУ в Курской области

Кирби: США не знают, как Россия ответит на операцию ВСУ в Курской области
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не знают, как ответит Россия на операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент России Владимир] Путин», — отметил он.

По словам представителя американского правительства, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск. Тем не менее Кирби не стал отвечать на вопрос о шансах Украины удержать под своим контролем территории в Курской области, поскольку считает, что не имеет достаточной квалификации для оценки ситуации. «Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей», — заключил он.

Ранее Пентагон назвал точную сумму, потраченную на поддержку Украины и укрепление Североатлантического альянса с февраля 2022 года. По оценкам оборонного ведомства, объем помощи составил 174,19 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      Телеведущий в прямом эфире сделал неожиданное признание о своей груди и смутил коллегу

      Россиянин разместил на заборе баннер со ссылкой на наркошоп и попался полиции

      ВСУ сбросили мины на мирных жителей

      Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

      Иностранец надругался над жительницей Подмосковья

      Российский академик высказался о вероятности новой эпидемии в мире

      В МИД отреагировали на запрос ООН о доступе в три российских региона

      Избиение школьником сверстника закончилось уголовным делом

      51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше