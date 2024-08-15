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19:36, 15 августа 2024Экономика

Назван полный объем помощи США Украине

США отчитались о помощи Украине и НАТО на 174,19 миллиарда долларов

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Общая сумма расходов США на помощь Украине и укрепление НАТО с февраля 2022 года, когда начались боевые действия в республике, составила 174,19 миллиарда долларов. Об этом говорится в совместном отчете Минобороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

В полную сумму входит пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, который был согласован в апреле этого года и до сих пор не полностью поступил Киеву. Тем не менее, как отмечается в докладе, объем поставляемых на эти средства боеприпасов достаточен для краткосрочных целей, но не в состоянии обеспечить среднесрочные наступательные цели.

Авторы документа поясняют, что Вооруженным силам Украины нужно больше артиллерии, средств противовоздушной обороны и дальнобойных средств поражения.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи войдут ракеты Stinger, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и многоцелевые радары.

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      Платон Щукин
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