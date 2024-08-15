Похищенная в сумке девушка стала звездой Onlyfans

Модель Хлои Эйлинг, похищенная в сумке в 2017 году, стала звездой Onlyfans

Британская модель Хлои Эйлинг, похищенная в 2017 году, написала книгу, попала в реалити-шоу и стала звездой Onlyfans. Об этом сообщает журнал Radio Times.

Модель Хлои Эйлинг похитили в Милане 10 июля 2017 года. По данным полиции, 30-летний поляк Лукаш Херба и его брат напали на девушку, связали ее, уложили в большую спортивную сумку и отвезли на машине в удаленную деревню недалеко от французской границы.

Херба сообщил Эйлинг, что планирует продать ее в рабство через даркнет. Он требовал 300 тысяч евро за освобождение девушки у ее агента и пытался продать фотографии похищенной модели Daily Mirror, но издание проигнорировало его письма.

Через неделю Херба отвел Эйлинг в британское консульство в Милане. После задержания он объявил, что работает наемным убийцей и сотрудничает с преступной организацией Black Death Group.

В 2018 году Лукаша Хербу приговорили к лишению свободы на 16 лет и девять месяцев. Его брату дали на месяц меньше. Позднее их сроки были сокращены.

После освобождения Эйлинг написала книгу о своих злоключениях. На основе книги снят сериал «Похищенная», в которой ее играет британская актриса Надя Паркс. Первая серия вышла 14 августа.

В 2018 году Эйлинг приняла участие в реалити-шоу Celebrity Big Brother. Она продолжает работать моделью и регулярно публикует свои снимки на Onlyfans и в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где на нее подписаны более 200 тысяч человек.

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