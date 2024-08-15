Польша установит систему активного наблюдения на границе с Калининградской областью

TVP Info: Польша установит систему активного наблюдения на границе с Россией

Польша установит систему активного наблюдения на границе с Калининградской областью в рамках программы «Восточный щит» по укреплению граничащих с Россией и Белоруссией рубежей страны. Об этом в эфире телеканала TVP Info сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

«Это система активного наблюдения за тем, что там происходит, чтобы успеть отреагировать в ключевой момент», — заявил военный.

Ранее стало известно, что Польша в рамках оборонной программы «Восточный щит» дополнительно закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты польско-белорусской границы.