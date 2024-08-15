Популярная в нулевые поп-группа отсудила полмиллиона рублей у экс-продюсера

Shot: поп-группа «Вирус!» отсудила 500 тысяч рублей у экс-продюсера Селиверстова

Популярная в нулевые поп-группа «Вирус!» отсудила 500 тысяч рублей у своего бывшего продюсера Игоря Селиверстова за то, что он не платил авторские гонорары за исполнение песен коллектива. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что медиаменеджер в течение полутора лет устраивал концерты экс-вокалистки группы Люды Харт. В репертуаре артистки были хиты коллектива, из-за чего участники основного состава «Вируса!» — Ольга Козина, Юрий Ступник и Андрей Гудас — решили подать в суд.

По данным канала, на фоне судебных разбирательств тур Харт был прерван, а Селиверстова обязали выплатить авторам денежную компенсацию.

Ранее вдова лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировала решение суда, присудившего права на его песни ей.