69-я параллель
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10:17, 15 августа 202469-я параллель

Правительство России расширило перечень опорных пунктов Арктики

Правительство России добавило в перечень опорных пунктов Арктики две агломерации

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России расширило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны и добавило в него две агломерации. Об этом кабмин сообщил в Telegram-канале.

В список опорных пунктов Арктики вошли город Полярные Зори в Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа. В них реализуют стратегически значимые для страны проекты, сообщили в правительстве.

«Эти населенные пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности», — объяснили в кабмине.

Первоначальный список опорных пунктов утвердили в декабре 2023 года. В список, в частности, вошли Мурманск, Норильск, Архангельск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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