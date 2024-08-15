Россиянам раскрыли способ распознать поддельных продавцов в интернете

Глава АКИТ Соколов: распознать поддельных продавцов можно по огромным скидкам

Распознать поддельных продавцов в интернете можно по неправдоподобным скидкам. Об этом способе избежать лишних проблем при покупке товаров онлайн заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как он уточнил, ненастоящие продавцы в интернете обычно предлагают покупателям огромные скидки, на этот шаг вряд ли пойдут проверенные ретейлеры. Соколов заявил, что в сегменте электроники и бытовой техники подобных предложений нет. «В электронике больших скидок до 70 процентов точно быть не может», — резюмировал он.

При этом в сегменте одежды и обуви некоторые онлайн-ретейлеры порой предоставляют покупателям определенные скидки, но они, как правило, не заоблачные. А вот, например, предложение о покупке смартфона с огромной скидкой должно вызывать у потенциального покупателя настороженность, пояснил Соколов. «Если вы видите какой-то новый смартфон со скидкой, это точно не так, так как он продастся хорошо и без скидок», — заключил он.

Ранее аналитик Никита Веселов дал рекомендации россиянам для безопасного онлайн-шопинга. Эксперт посоветовал гражданам совершать покупки в интернете только на официальных сайтах производителей. Как уточнил он, нередко мошенники создают поддельные сайты, которые имеют сильную схожесть с настоящими. Главной целью злоумышленников при подобной схеме является получение доступа к банковскому счету потенциальной жертвы.