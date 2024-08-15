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09:04, 15 августа 2024Ценности

Россиянам дали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга

CDEK.Shopping: стоит покупать товары на официальных сайтах для шопинга

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам дали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга. Соответствующий пресс-релиз поступил в «Ленту.ру» от сервиса CDEK.Shopping.

В первую очередь Product Owner Никита Веселов посоветовал читателям совершать покупки только на официальных сайтах. Зачастую злоумышленники создают фейковые сайты, которые легко перепутать с официальными, чтобы узнать данные и получить доступ к банковскому счету, уточнил эксперт.

«Обратите внимание на адрес сайта: например, в окончании домена или названии может быть лишняя или пропущенная буква. Это будет означать, что вы посетили поддельный сайт. И внимательно изучите "начинку" сайта», — добавил он.

Кроме того, важно проверять контакты продавца. «В каждом интернет-магазине должна быть информация об организационно-правовой форме продавца, название компании, телефон и адрес. По ОГРН, ИНН и названию компании можно узнать, существует ли вообще такой продавец», — говорится в релизе.

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Вдобавок специалисты призвали защищать свои личные данные, используя метод двухфакторной идентификации. «Таким образом даже если мошенники получат доступ к вашему паролю и логину, они не смогут попасть, например, в онлайн-банк, потому что у них не будет нужной SIM-карты», — объяснили в CDEK.Shopping.

Вдобавок эксперты призвали завести специальную платежную карту, на которую будут переводиться нужные для покупки суммы, чтобы мошенники не смогли украсть все накопления со счета. «Проверенный интернет-магазин не попросит перечислить оплату на личный счет, электронный кошелек или мобильный телефон физического лица», — подытожил специалист.

В июле возлюбленный Тейлор Свифт за раз потратил на шопинг миллионы рублей.

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      Карина Черных
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