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20:33, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Съемочная команда российского СМИ едва не попала под удар ВСУ в Курской области

RT: съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ во Льгове

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Съемочная команда российского видеоагентства Ruptly, входящего в холдинг Russia Today (RT), едва не попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Льгове Курской области. Об этом сообщает RT в Telegram.

«Съемочную группу Ruptly едва не накрыло ударами ВСУ во Льгове Курской области», — отмечается в сообщении.

Оператор Ruptly, попавший под обстрел ВСУ, рассказал, что сегодня по городу впервые ударили реактивными ракетами. Он уточнил, что первый прилет был возле спортивно-оздоровительного комплекса, где образовалась огромная воронка. Тогда сотрудники СМИ поехали в другое место, где были пострадавшие от кассетных боеприпасов.

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«Прибыв на место и выйдя из машины, [мы услышали, как] раздался взрыв: прилетела ракета метрах в 100, наверное, от нас», — сказал оператор. По его словам, сначала члены съемочной группы отъехали на безопасное расстояние, а когда вернулись, чтобы помочь людям, ВСУ повторно ударили в то же место.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что число получивших ранения в результате падения обломков ракеты ВСУ во Льгове возросло до четырех.

Украина выпустила ракету по Курской области утром в четверг, 15 августа. Сначала сообщалось о двух пострадавших — они получили травмы в результате падения обломков ракеты.

В Курской области, где десятый день продолжаются бои с ВСУ, в четверг, 15 августа, пять раз предупреждали об опасности ракетного удара. В регионе из-за вторжения ВСУ действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

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      Олег Давыдов
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