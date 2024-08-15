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12:33, 15 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о недовольстве ВСУ переброской элитных частей на Курскую область

The Guardian: ВСУ недовольны переброской частей из Донбасса в Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видят смысла в переброске элитных частей из Донбасса в Курскую область ради политического пиара. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на сотрудницу Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн, находящуюся в Харькове.

По ее словам, военные, с которыми она общалась, не в восторге от операции в Курской области, поскольку им бы не помешали элитные войска спецназа. Она добавила, что операция ВСУ в Курской области организована в первую очередь для повышения морального духа воинских частей на фоне продвижения российских подразделений в Донбассе.

Ранее в США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область. По словам бывшего морпеха США Брайана Берлетика, ВСУ рискуют потерять все наступательные силы, из-за чего ускорится поражение Киева в конфликте.

До этого бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что операция ВСУ в Курской области ускорила путь украинской армии к поражению и ухудшила отношение союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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      Илья Таксюр
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