The Guardian: ВСУ недовольны переброской частей из Донбасса в Курскую область

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видят смысла в переброске элитных частей из Донбасса в Курскую область ради политического пиара. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на сотрудницу Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн, находящуюся в Харькове.

По ее словам, военные, с которыми она общалась, не в восторге от операции в Курской области, поскольку им бы не помешали элитные войска спецназа. Она добавила, что операция ВСУ в Курской области организована в первую очередь для повышения морального духа воинских частей на фоне продвижения российских подразделений в Донбассе.

Ранее в США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область. По словам бывшего морпеха США Брайана Берлетика, ВСУ рискуют потерять все наступательные силы, из-за чего ускорится поражение Киева в конфликте.

До этого бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что операция ВСУ в Курской области ускорила путь украинской армии к поражению и ухудшила отношение союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому.