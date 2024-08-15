Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном

Глава Херсонской ОВА: в области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, после взрывов в минувшие сутки повреждены «объекты критической инфраструктуры» в регионе. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее в Херсонской области из-за удара Вооруженных сил Украины загорелась многоэтажка. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что украинская армия в очередной раз обстреливает дома мирных жителей.

До этого в Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры. Повреждения получил участок высоковольтной сети, снабжающий электричеством микрорайон Корабел.