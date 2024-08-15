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12:04, 15 августа 2024Мир

Появление новых подробностей вокруг дела о взрыве на «Северных потоках» объяснили

Политолог Марков допустил фальсификации в версии о подрыве «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Запад начал проявлять повышенный интерес к теракту на «Северных потоках» и расследованию его обстоятельств, желая преподнести миру свой вариант случившегося, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Нет никакой привязки к дате или каким-то событиям, просто когда-то о произошедшем нужно было начинать говорить, — сказал политолог. — [Весь мир считает], что газопровод взорвали американцы, пусть и с подключением других структур. И поэтому нужно было время, чтобы спокойно разобраться в этой ситуации и фальсифицировать желаемые результаты расследования».

Политолог счел не внушающей доверия версию о том, что главным виновником подрыва газопроводов стал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который якобы не выполнил приказ президента Украины Владимира Зеленского об отмене операции.

«Взрыв газопровода — это небывалое историческое событие, самостоятельно принять такое решение Залужный не мог. Сейчас пытаются продвигать версию о том, что якобы операцию финансировали некие бизнесмены, осуществляли — активисты, которые не были непосредственно связаны с украинскими властями. Этот вариант появился из-за того, что обвинения России в подрыве собственного газопровода выглядели слишком надуманно. Для того чтобы предложить и проработать новую версию, потребовалось время», — считает Марков.

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Ранее стало известно, что, по информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично Зеленским. Позже президент согласился отказаться от подрыва газопроводов, однако Залужный проигнорировал приказ главы государства.

За день до этого, 14 августа, газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работавшего инструктором по дайвингу, в связи с подозрением в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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      Наталия Белова
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