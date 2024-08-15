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02:24, 15 августа 2024Мир

Трамп высказался об охватившей США эпидемии преступности

Трамп сообщил об эпидемии преступности в США из-за наплыва мигрантов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия преступности из-за провальной миграционной политики нынешнего руководства страны, убежден кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил в ходе митинга в штате Северная Каролина, что ситуация «вышла из-под контроля».

«Я предупреждал, что преступления, которые совершают [нелегальные] мигранты, достигнут масштаба эпидемии. Но все гораздо хуже эпидемии», — высказался политик, обвинив в случившемся вице-президента США Камалу Харрис.

Ранее Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маск назвал действующего главу государства Джо Байдена овощем. По его словам, он видел кадры отдыха Байдена на пляже, где тот «едва мог ходить».

До этого политик рассказал, что президент США Джо Байден допустил глупость, заявив о возможном вступлении Украины в НАТО, что стало причиной начала конфликта на Украине. При этом Трамп назвал Путина «хорошим переговорщиком».

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      Маргарита Пименова
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