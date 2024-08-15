Трампа решили защитить пуленепробиваемым стеклом на митингах

ABC: Секретная служба США защитит Трампа на митингах пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, которые он прекратил после покушения в июле. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Секретная служба США намерена принять меры для защиты бывшего главы Белого дома, окружив его трибуну пуленепробиваемым стеклом.

По данным телеканала, подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих американских лидеров, однако на этот раз Секретная служба решила сделать исключение. Отмечается, что Трамп хотел бы возобновить кампанию на открытом воздухе, однако ему нужна уверенность в том, что это безопасно.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Позже стало известно, что покушавшегося на Трампа можно было заметить на крыше, с которой он ранил политика. Снайпер Секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.