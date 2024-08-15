Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 15 августа 2024Мир

Трампа решили защитить пуленепробиваемым стеклом на митингах

ABC: Секретная служба США защитит Трампа на митингах пуленепробиваемым стеклом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, которые он прекратил после покушения в июле. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Секретная служба США намерена принять меры для защиты бывшего главы Белого дома, окружив его трибуну пуленепробиваемым стеклом.

По данным телеканала, подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих американских лидеров, однако на этот раз Секретная служба решила сделать исключение. Отмечается, что Трамп хотел бы возобновить кампанию на открытом воздухе, однако ему нужна уверенность в том, что это безопасно.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Позже стало известно, что покушавшегося на Трампа можно было заметить на крыше, с которой он ранил политика. Снайпер Секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      США заявили о планах адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

      В США заявили о больших потерях ВСУ при нападении на Белгородскую область

      Два медика пострадали после атаки ВСУ на бригаду скорой помощи в российском регионе

      Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание

      В США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

      США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

      В Пентагоне заявили об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ

      Трампа решили защитить пуленепробиваемым стеклом на митингах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше