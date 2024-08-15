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08:23, 15 августа 2024Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на четверг, 15 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что приграничный регион России пытался атаковать беспилотник самолетного типа — его сбили средства противовоздушной обороны. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром 15 августа в Белгородском районе под удар попали два населеннных пункта — Отрадное и Петровка. В первом из-за сброса с дрона взрывчатки полностью сгорели два автомобиля, во втором из-за атаки беспилотника в трех частных домовладениях оказались выбиты окна.

На фоне обстрелов и попыток проникновения ВСУ в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Такие меры глава региона объяснил необходимостью усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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