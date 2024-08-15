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11:40, 15 августа 2024Экономика

В Китае рухнули инвестиции в недвижимость

Инвестиции в сферу недвижимости Китая снизились в 2024 году на 10,2 %

Фото: Reuters TV

Объем инвестиций в сферу недвижимости Китая в январе-июле сократился в годовом исчислении на 10,2 процента, до 852 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР сообщает ТАСС.

Согласно официальным данным, суммарная площадь сданных в эксплуатацию зданий в стране, включая сектор жилой недвижимости, рухнула в указанный период на 21,8 процента. В секторе жилья, находящегося на стадии строительства, снижение составило 12,7 процента (до 4,91 миллиарда квадратных метров).

Строительный сектор Китая, инвестиции в который некогда обеспечили экономике страны бурный рост, в последние годы переживает не лучшие времена. В 2021-м, еще не оправившись от последствий пандемии, КНР столкнулась с крахом крупнейшего застройщика — компании Evergrande, затем возникли проблемы и у других участников рынка.

Стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, Народный банк Китая в мае резко упростил условия приобретения жилья, в том числе снизив размер первоначального взноса для покупателей. Также, по данным Bloomberg, власти страны в этих же целях рассматривают возможность выкупа значительного числа непроданных квартир и жилых зданий у проблемных застройщиков.

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      Дмитрий Воронин
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