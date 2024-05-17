В Китае резко упростили условия покупки жилья

Банк Китая снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья

Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, резко упростил условия покупки — «фактически отменил общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам», а также снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья, пишет Bloomberg.

Как указывается со ссылкой на заявление регулятора, минимальный показатель для покупающих первичное жилье в КНР теперь составит 15 процентов от стоимости (ранее 20 процентов), для вторичных покупок — 25 процентов против прежних 30 процентов. Также журналисты приводят слова вице-премьера Китая Хэ ​​Лифэна, призвавшего местные органы власти приобретать дома по «разумным» ценам и превращать их в доступное жилье.

Ранее сообщалось, что власти КНР рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий. Делать это планируется, выкупая недвижимость с большими скидками у проблемных застройщиков с использованием кредитов, предоставленных госбанками.

Эксперты в целом позитивно оценивают возможность с помощью предпринятых шагов облегчить ситуацию в секторе недвижимости страны, где в апреле было зафиксировано самое резкое за десятилетие падение цен. По словам директора по исследованиям Китайского научно-исследовательского института E-house Яна Юэджина, «самая мягкая политика первоначальных платежей за всю историю Китая сигнализирует о том, что центральное правительство действительно уделяет приоритетное внимание спросу на покупку жилья». Впрочем, директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шэнь Мэн отмечает, что эффективность мер будет зависеть от их применения на практике, а также того «воспрянут ли» на их фоне покупатели.