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10:01, 15 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении 30 пикапов ВСУ за неделю

В ЛНР сообщили об уничтожении 30 пикапов ВСУ в районе Белогоровки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около 30 пикапов с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены за неделю беспилотниками группировки войск «Юг» в районе Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир расчета с позывным Мороз, передает ТАСС.

Он добавил, что помимо личного состава украинской армии был уничтожен боекомплект, который перевозили на машинах.

Ранее в ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, таким образом, нарушая международное гуманитарное право, командование украинской армии старается защитить подразделения от ударов дронов Вооруженных сил России.

До этого в ЛНР рассказали о группе дезертиров ВСУ в Харьковской области. Военные сбежали с оружием и ограбили продуктовый магазин.

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      Илья Таксюр
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