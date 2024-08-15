В РЭО рассказали о российских экоцентрах

РЭО: за пять лет в России открылись 80 экоцентров

За последние пять лет в 40 российских регионах открылись более 80 экоцентров, которые активно занимаются сбором вторичных ресурсов на переработку, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Среди экоцентров — как небольшие пункты приема, так и большие проекты, включая целые музеи, посвященные вопросам экологии. Многие экоцентры проводят лекции, мастер-классы и экскурсии, направленные на повышение осведомленности о бережном отношении к природе. Появление таких мест стало ответом на растущий интерес россиян к экологии и ответственному потреблению, отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экоцентры начали открываться в России с начала реформы отрасли обращения с отходами, которая проводится в стране с 1 января 2019 года. Найти адреса экоцентров можно на интерактивной карте «Уберу».

Ранее стало известно, что жители Московской области за полгода сдали на переработку 800 тонн бытовой техники через пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королев — 455 тонн. Второе и третье место заняли Дмитров с 78 тоннами и Егорьевск с 31 тонной соответственно.