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09:08, 15 августа 2024Россия

В России четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Четыре человека пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины —закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», — уточнил губернатор.

По его данным, двух пострадавших доставляют в городскую больницу Белгорода, остальных — в областную клиническую больницу. Из-за атак ВСУ также загорелись несколько квартир, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщил он, добавив, что информация о последствиях атаки еще уточняется.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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