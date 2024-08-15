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00:31, 15 августа 2024Из жизни

В США братьев-брокеров обвинили в насилии и издевательстве над жертвами

Тал Александр и Орен Александр

Тал Александр и Орен Александр. Фото: Getty Images

Братьев-брокеров из США обвинили в насилии над женщинами. Об этом пишет New York Post.

Братья Тал, Орен и Алон Александр до недавнего времени считались завидными холостяками. Близнецы Тал и Орен долгое время работали риэлторами и продавали элитную недвижимость. В 2019 году они основали собственную брокерскую фирму Official. Молодые мужчины в отличной форме привлекали и женщин, и клиентов. Ленты их соцсетей пестрили фотографиями с гламурных курортов и модных спортивных мероприятий.

В июне 2024 года их успехи омрачили несколько судебных исков. Две женщины подали в суд на Орена и Алона. Третья жертва подала в суд не только на близнецов, но также и на их старшего брата Тала. Братья отрицают обвинения в сексуальном насилии и издевательствах.

За последние два месяца издание The New York Times опросило 10 женщин, которые заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны братьев или считают, что это могло произойти, когда они находились в невменяемом состоянии. Семь женщин заявили, что их накачали наркотиками, которые затуманивают память. Десятки бывших одноклассников, сотрудников брокерских контор и агентов рассказали, что им было известно о жестоком сексуальном насилии со стороны братьев.

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Орен и Алон через своего адвоката Изабель Киршнер отказались от комментариев. При этом Тал и Орен покинули собственную компанию, чтобы избежать репутационного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе арестовали владельца фургона, оборудованного для изнасилований. Полиция смогла поймать насильника с помощью одной из его жертв, которой удалось сбежать.

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      Антонина Черташ
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