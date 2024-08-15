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17:51, 15 августа 2024Ценности

Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики

Ведущая Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала последствия неудачной пластики матери. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость продемонстрировала снимок лица родительницы, у которой от уха и вдоль линии челюсти располагался широкий шрам. «Сказать, что ужасно, — ничего не сказать», — подписала фото инфлюэнсерша.

В ответ на вопросы подписчиков ведущая заявила, что ей и ее матери пластические операции делали разные медики. Так, блогерша для коррекции внешности ездила в США к доктору Чиа Чи Као, а ее родственница — в Дубай. «Мой врач — гений! Он будет [моей матери] все исправлять. Но пока перед этим надо сделать очень много», — пояснила она.

В декабре 2023 года Боня пожаловалась на внешность после пластики.

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      Карина Черных
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