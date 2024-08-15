Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 15 августа 2024Ценности

Внешность Виктории Бони на новых фото в купальнике вызвала споры в сети

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фото в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в шезлонге в черном слитном купальнике с глубокими вырезами для ног. При этом инфлюэнсерша распустила волосы, сделала педикюр с красным лаком и отказалась от макияжа.

Подписчики оценили внешность ведущей в комментариях. «Старушка. А что с глазами на первом фото? Фотошоп или операция неудачная?», «Силикон заметен», «Зачем делать пластику, а потом еще так ретушировать?», «Виктория шикарно выглядит», «18 лет, не больше. Такая куколка!», «Красотка с прекрасной фигурой», — высказались юзеры.

Ранее в августе Наталья Рудова и телеведущая и блогерша Алена Водонаева в крошечных бикини спрыгнули с яхты.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      На Украине предъявили новые обвинения бывшим командирам «Беркута»

      СКР установил причину смерти Алексея Навального

      Гаубицу-робот «Клевер» испытают в зоне СВО

      В Молдавии оппозиционный депутат рассказала об угрозах в свой адрес

      Хореограф Мигель проиграл суд продавцу шуб из Пятигорска

      Врач оценил пользу популярной в сети прогулки с пусканием газов

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      Болгары возмутились засильем украинских яиц

      Врио губернатора рассказал о ситуации на Курской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше