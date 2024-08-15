Забравшая деньги у Долиной женщина заявила об отсутствии подозрений о работе на мошенников

Забравшая деньги у Долиной женщина-курьер не знала, что работала с мошенниками

Женщина-курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, заявила, что не знала о работе на мошенников. Об этом она сообщила на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

В ролике 53-летняя подозреваемая заявила, что ее использовали «втемную» во время аферы по получению денег от певицы. Кроме того, она подтвердила, что действительно забирала пакет с наличными у народной артистки России.

Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже находится под стражей.

Расследование дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ продолжается.