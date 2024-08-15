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04:01, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Зарабатывающая миллиарды рублей звезда OnlyFans дала совет девушкам

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Американская стримерша и звезда OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса), зарабатывающая миллиарды рублей, в интервью проекту Pillow Talk дала совет девушкам, желающим иметь высокий доход. Выпуск доступен на YouTube.

Ведущий подкаста Райан Паунелл заявил, что моделям, которые присоединились к OnlyFans недавно, сложно зарабатывать на платформе. Сирагуса согласилась с ним, после чего ведущий попросил ее рассказать девушкам, как они могли бы обеспечить себе высокий доход.

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«Можно стать финансовой доминатрикс. На самом деле на это есть огромный спрос, но не так уж много девушек занимаются этим», — порекомендовала она. Кроме того, Сирагуса заявила, что женщина, желающая иметь много денег, может просто попытаться найти себе богатого спутника жизни.

Amouranth в январе раскрыла, что за четыре года заработала на OnlyFans более 57 миллионов долларов (около 5 миллиардов рублей) до вычета налогов. Перед этим она признавалась, что трансляции на платформе Twich, во время которых она спит, приносят ей по 10-15 тысяч долларов (примерно до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Сирагуса прославилась благодаря трансляциям на платформе Twitch, где на нее подписались 6,3 миллиона человек. Сейчас блогерша ведет аккаунт на OnlyFans, где выкладывает эротические видео и также ведет прямые эфиры.

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      Олег Давыдов
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