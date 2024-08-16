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19:14, 16 августа 2024Россия

100 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в российском городе

Пожар произошел в торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Пожар произошел в торговом центре «Орбита» в Ростове-на-Дону, 100 человек эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по российскому региону.

«В 17:30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Орбита" на проспекте Королева, 10/4. Возгорание в магазине на третьем этаже», — уточнил собеседник агентства.

Пострадавших нет, все 100 человек были успешно эвакуированы. На данный момент пожар ликвидировали. В тушении участвовали 38 человек и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в торговом центре «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Загорелась часть фасада здания. Данных о пострадавших не поступало. Как выяснило РБК, огонь распространился на несколько этажей.

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      Никита Абрамов
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