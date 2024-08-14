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09:12, 14 августа 2024Россия

В Москве загорелся торговый центр

Пожар произошел в ТЦ «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах столицы, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, загорелась часть фасада здания. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Данных о пострадавших не поступало.

Как выяснило РБК, огонь распространился на несколько этажей. На место происшествия выдвинулись оперативные службы.

Baza пишет, что возгорание началось с фитнес-центра, который расположен в здании.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы загорелось административное здание. В результате инцидента тогда никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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