В Москве загорелся торговый центр

Пожар произошел в ТЦ «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах столицы, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, загорелась часть фасада здания. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Данных о пострадавших не поступало.

Как выяснило РБК, огонь распространился на несколько этажей. На место происшествия выдвинулись оперативные службы.

Baza пишет, что возгорание началось с фитнес-центра, который расположен в здании.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы загорелось административное здание. В результате инцидента тогда никто не пострадал.