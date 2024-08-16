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11:33, 16 августа 2024Культура

Акунина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Акунину назначили штраф 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Акунина признали виновным по части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Писателю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное правонарушение оштрафовали актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов).

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