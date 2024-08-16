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12:08, 16 августа 2024Наука и техника

Apple назвали догоняющей в гонке ИИ

Обозреватель Bloomberg Гурман заявил, что Apple проигрывает гонку ИИ

Фото: Aly Song / Reuters

Обозреватель Марк Гурман назвал компанию Apple догоняющей в гонке по освоению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом инсайдер заявил в своем X.

По словам Гурмана, он посмотрел презентацию компании Google, на которой показали новые смартфоны и сервисы ИИ, и остался под впечатлением. «Трудно поверить, но Apple отстает в этой области на 2-3 года по меньшей мере», — подчеркнул специалист.

Журналисты издания GizChina отреагировали на публикацию Марка Гурмана, отметив, что слова автора Bloomberg подчеркивают растущую обеспокоенность среди отраслевых аналитиков относительно перспектив Apple. Журналисты предположили, что корпорация Тима Кука может проиграть гонку по освоению новых технологий конкурентам.

«Предлагая более продвинутую и универсальную систему ИИ, Google не только улучшает пользовательский опыт, но и устанавливает новый стандарт того, чего потребители могут ожидать от своих устройств», — отметили журналисты медиа. По словам авторов, Apple нужно нарастить разработки в сфере ИИ, иначе пользователи ее продуктов будут тяготеть к переходу на более продвинутые устройства конкурентов.

Ранее автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что в начале 2025 года компания Apple представит дешевый iPhone SE. Смартфон за 500 долларов получит мощный чип, OLED-дисплей и будет работать с сервисами ИИ.

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      Андрей Ставицкий
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