Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

Хакеры оказались способны взламывать гоночные велосипеды

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что хакеры могут удаленно взламывать компьютеры профессиональных гоночных велосипедов. Исследование было опубликовано на сайте организации.

Ученые изучили конструкцию велосипедов, используемых в велоспорте, обратив внимание на техническое оснащение транспортных средств. Оказалось, что многие модели имеют переключатели скоростей, которые работают по беспроводному каналу и могут быть легко взломаны из-за уязвимостей.

В частности, специалисты проверили беспроводной переключатель передач Shimano Di2, который считается лидирующем на рынке велогонок. Выяснилось, что гаджет можно относительно легко взломать и навредить устройству.

В ходе экспериментов ученые доказали, что защиту устройства можно обойти удаленно — на расстоянии до 10 метров, используя специальную технику. Злоумышленник может понижать или повышать передачи, тем самым снижая эффективность велосипеда. При этом хакер сможет послать сигнал конкретному транспортному средству, не влияя на велосипеды других гонщиков.

«Привлекательность таких необнаруживаемых атак может поставить под угрозу целостность спорта», — отметили ученые. Специалисты рассказали Shimano о своей находке.

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