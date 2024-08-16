Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 16 августа 2024Наука и техника

Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

Хакеры оказались способны взламывать гоночные велосипеды

Фото: Norbert Eisele-Hein / Globallookpress.com

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что хакеры могут удаленно взламывать компьютеры профессиональных гоночных велосипедов. Исследование было опубликовано на сайте организации.

Ученые изучили конструкцию велосипедов, используемых в велоспорте, обратив внимание на техническое оснащение транспортных средств. Оказалось, что многие модели имеют переключатели скоростей, которые работают по беспроводному каналу и могут быть легко взломаны из-за уязвимостей.

В частности, специалисты проверили беспроводной переключатель передач Shimano Di2, который считается лидирующем на рынке велогонок. Выяснилось, что гаджет можно относительно легко взломать и навредить устройству.

В ходе экспериментов ученые доказали, что защиту устройства можно обойти удаленно — на расстоянии до 10 метров, используя специальную технику. Злоумышленник может понижать или повышать передачи, тем самым снижая эффективность велосипеда. При этом хакер сможет послать сигнал конкретному транспортному средству, не влияя на велосипеды других гонщиков.

«Привлекательность таких необнаруживаемых атак может поставить под угрозу целостность спорта», — отметили ученые. Специалисты рассказали Shimano о своей находке.

Ранее исследователи по безопасности выяснили, что роботы-пылесосы и прочая умная техника бренда Ecovacs оказалась подвержена взлому. Девайсы имеют пин-код, который хранится в виде текста и может быть легко похищен.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина дал большое интервью. Он прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область и планы НАТО на мировой океан

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

      Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

      Мужчина оригинально отомстил сварливой соседке

      В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

      Одного из пилотов разбившегося бомбардировщика спасти не удалось

      43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

      США уличили в легитимизации терроризма

      В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше