Борисов рассказал о диалоге с НАСА

Борисов: «Роскосмос» находится в постоянном диалоге с НАСА

Госкорпорация «Роскосмос» находится в постоянном диалоге с НАСА, в том числе по ситуации с кораблем Boeing Starliner, который остается на Международной космической станции. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет ТАСС.

«Сегодня у американских коллег проблемы со Starliner, они не знают, как спустить экипаж. Мы в постоянном диалоге с ними», — сказал он в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Ранее в августе издание SpaceNews писало, что решение о возвращении с околоземной орбиты на Землю астронавтов космического корабля Starliner компании Boeing Бутча Уилмора и Суниты Уильямс будет принято в конце августа.

В том же месяце глава офиса астронавтов НАСА Джозеф Акаба заявил, что Астронавты Уилмор и Уильямс осознавали риски полета на корабле Starliner. Ракета-носитель Atlas V с пилотируемым кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.