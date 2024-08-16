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06:31, 16 августа 2024Наука и техника

НАСА рассказало о решении по Starliner

НАСА: решение о возвращении корабля Starliner будет принято в конце августа

Фото: Joe Skipper / Reuters

Решение о возвращении с околоземной орбиты на Землю астронавтов корабля Starliner Бутча Уилмора и Суниты Уильямс будет принято в конце августа. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

По словам заместителя главы американского космического агентства по космическим операциям Кена Бауэрсокса, проверка готовности корабля для возвращения астронавтов на нем на Землю запланирована на конец следующей недели или начало последней недели августа.

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1 февраля 2024

Ранее НАСА допустило, что астронавты Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне на корабле Starliner на Международную космическую станцию, могут вернуться на Землю в феврале на Crew Dragon. Тогда же агентство утверждало, что окончательное решение о перспективах экипажа будет принято в середине августа.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.

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      Иван Потапов
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