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20:45, 16 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об «идиотском» решении Зеленского

Журналист Боуз: атака ВСУ на Курскую область отодвинула перспективу переговоров
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Susan Walsh / AP

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область отодвинула перспективу переговоров Москвы и Киева. Такое мнение он выразил на своей странице в X.

По словам Боуза, нападение украинских военнослужащих на мирных жителей региона ухудшило отношение россиян к Киеву. «Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло перспективу мирных переговоров еще дальше, чем это было в начале конфликта. Русские теперь не в настроении разговаривать», — написал западный журналист.

Ранее полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев оценил ситуацию в Курской области. Он заверил, что обстановка в регионе на данный момент напряженная, но управляемая.

Перед этим полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что рейд ВСУ в Курскую область станет одной из причин проблем с мобилизацией в республике.

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      Олег Давыдов
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