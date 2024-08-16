Полпред Путина назвал напряженной ситуацию в Курской области

Полпред УрФО Якушев: ситуация в Курской области напряженная, но управляемая

Ситуация в Курской области на данный момент напряженная, но управляемая. Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация там достаточно напряженная, но управляемая… Власти работают очень эффективно, спокойно, выдержанно. И то, что я увидел, что сделано по отношению к людям (…) заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты», — сказал он.

По его словам, в пунктах временного размещения (ПВР) все организовано, людям всего хватает. Также он оценил условия в ПВР как хорошие и достойные.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Во время боев в регионе российским бойцам удалось пленить нескольких украинских военнослужащих. В их числе была девушка, добровольно вступившая в ряды ВСУ.