Полковник Кошкин: рейд под Курск станет проблемой Украины при мобилизации

Рейд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область станет одной из причин проблем с мобилизацией в республике, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил мобилизационный потенциал Украины.

«Об этом демографическом потенциале для ВСУ споры идут давно. Тут еще важный момент, как его взять. Нужно создать механизмы, чтобы наладить конвейер изъятия потенциальных контрактников для службы в ВСУ. Но закон, который был принят, как они считают, пропагандирует [мобилизацию после атаки на Курскую область]. Особенно среди западных своих наставников, что мы смогли сделать рейд [в Курскую область], давайте нам деньги и оружие», — сказал он.

Специалисты (…) в СМИ предостерегают мировую общественность, что вылазка на территорию Курской области — это был тупик. Не все так хорошо с демографическим потенциалом Андрей Кошкин полковник в отставке

В Ивано-Франковской области Украины планируют ужесточить мобилизационные меры из-за плохих показателей. Об этом заявил мэр региональной столицы Руслан Марцинкив. По его словам, усиленный набор в ряды ВСУ будет продолжаться несколько недель.